إنقاذ حياة مريضة تعانى من نزيف حاد بالكلية في مستشفى سوهاج الجامعى

سوهاج محمود مقبول

نجح فريق طبى بوحدة الأشعة التداخلية والأشعة التشخيصية بمستشفى سوهاج الجامعى، في إنقاذ حياة مريضة كانت تعانى من نزيف حاد بالشرايين الكلية نتيجة وجود تمدد شرياني نازف أدى إلى انخفاض شديد بنسبة الهيموجلوبين بالدم وهبوط شديد بضغط الدم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

ومن جانبه أضاف الدكتور أسامه رشاد عميد كلية الطب، أن هذه الحالة تعد من الطوارئ الطبية الخطيرة والتي تستوجب التدخل السريع بعمل قسطره شريانيه دقيقه لغلق بعض من شرايين الكلية المسؤولة عن النزيف والتى تم إجراؤها على الفور بعد عمل الترتيبات اللازمة وتم نقل المريضة بشكل عاجل إلى وحدة القسطرة، وتم إجراء القسطرة الشريانية الأمر الذى أدى إلى توقف النزيف وتحسن نسبة الهيموجلوبين والحالة الصحية للمريضة.

كما أوضح الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بسوهاج أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه وهو يعد بداية وخطوة نحو تفعيل دور الأشعة التداخلية وقسطرة الشرايين خاصة لحالات الطوارئ والنزيف الداخلي بمستشفيات جامعة سوهاج وذلك لخدمة أهالينا من مواطني سوهاج ومدن الصعيد المجاورة.

وأشار الدكتور محمد ذكى رئيس قسم الأشعة بجامعة سوهاج، أن فريق الأشعة التداخلية بالقسم يمتلك كوادر طبيه عالية المستوي وقد تعاملت مع الحالة بإحترافية ومهارة فائقة وقد شارك في إجراء العملية الدكتور محمد عزالدين عبدالشافي مدرس و إستشاري الأشعة التداخلية جامعة سوهاج بالتعاون مع الدكتور ممتاز ثابت مدرس و إستشاري الأشعة التداخلية بجامعة أسيوط، والأطباء المعاونين الدكتور أحمد السمان والدكتورعبدالرحمن فوده المدرسين المساعدين بقسم الأشعة جامعة سوهاج.