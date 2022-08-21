تفريغ 3409 أطنان رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM A وجنسيتها سانت كيتس ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 7 متر وذلك لتفريغ 3409 طن رخام بالميناء .

وذكر بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة، حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .