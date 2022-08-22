إحالة عاطلين كونا عصابة لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين لمحكمة جنح النزهة

قررت نيابة النزهة إحالة عاطلين لمحكمة الجنح كونا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة النزهه لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) وبحوزتهما (سلاح أبيض – 3 هواتف محمولة "أحدهم مجهول المصدر" - دراجة نارية " بدون لوحات").

وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما اعترفا بسرقته من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة" باستخدام الدراجة النارية المشار إليها، وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف وإتهماهما بالسرقة، وبالكشف على الدراجة النارية المضبوطة تبين أنه مُبلغ بسرقتها من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبإستدعاء الأخير تعرف على الدراجة واتهماهما بسرقتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت باحالتهما إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات معهما.