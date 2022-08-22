أوكرانيا: محطة زابوريجيا النووية ما زالت تنتج الكهرباء لتلبية الاحتياجات

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الأوكرانية، إن محطة زابوريجيا النووية ما زالت تنتج الكهرباء لتلبية احتياجات شبكة الطاقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت سلطات مدينة زاباروجيا، اليوم الاثنين، مقتل مدني وإصابة آخر جراء قصف أوكراني على منطقة محطة زاباروجيا النووية.

وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا التابع للجانب الروسي فلاديمير روجوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زاباروجيا النووية بقصف أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وتقع محطة زاباروجيا النووية قرب مدينة إينرجوجراد، وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.