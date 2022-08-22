أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 22-8-2022

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 22-8-2022.

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.271 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 891.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 426.8 ألف جنيه، 145.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 69.8 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10246 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 12636 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.26%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 29.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 8.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.83%.

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 11.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.43%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 111.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.23%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 2.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.09%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 83.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%.

- مصرف أبو ظبى الإسلامى –مصر بسعر إغلاق 14.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.87%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 16.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.79%.

- سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.78%.