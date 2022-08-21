"CDC": جدرى القرود يعدى من خلال الأسطح الملوثة وملابس وملاءات المصاب

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أنه يمكن لفيروس جدري القرود أن يبقى على الأسطح التي يلمسها شخص مصاب مثل مقابض الأبواب، ومن خلال الملابس والأثاث والملاءات التي استخدمها الأشخاص المصابين بفيروس جدرى القرود.

وقالت الصحيفة، إنه جد تحقيق لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، أن الأشياء التي لمسها شخص مصاب بفيروس جدري القرود قد تكون ملوثة بالفيروس.

تعاني الولايات المتحدة من أكبر انتشار لجدري القرود في العالم حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 14000 حالة إصابة حتى الآن ، قد تحتوي الكائنات التي يتفاعل معها شخص مصاب بجدري القرود على جزيئات فيروسية عالقة، لكن الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كان بإمكانهم نقل الفيروس نفسه.

وجد تقرير نشره يوم الجمعة من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن العناصر الموجودة في منزل في ولاية يوتا حيث يقيم شخصان ثبتت إصابتهما بالفيروس، حتى بعد التنظيف المكثف، تضمنت العناصر التي تحتوي على آثار للفيروس "عناصر مسامية" مثل الملابس والأثاث، والأسطح "غير المسامية" مثل المقابض والمفاتيح ، كما يصفها مركز السيطرة على الأمراض.

يفتح هذا التقرير المزيد من الأسئلة الجديدة التي يحلها. يمكن للفيروس - الذي ينتشر بشكل أساسي عن طريق اللمس.

تم وصف كلا المريضين على أنهما يعانيان من آفات صغيرة نسبيًا وأعراض خفيفة، استمر ظهور الأعراض على المريض "أ" لمدة 30 يومًا، بينما عانى المريض "ب" من الأعراض لمدة 22 يومًا تقريبًا.

بينما كان كلا المريضين لا يزالان يعانيان من أعراض - مما يعني أنهما كانا لا يزالان يتخلصان من العدوى في الأشياء التي لمسها - قام الباحثون بمسح 30 قطعة من الأدوات المنزلية من 9 مناطق مختلفة من المنزل، تم اختبار العينات من قبل مركز السيطرة على الأمراض للكشف عن آثار الفيروس، في المجموع ، أعطت 21 من 30 عينة إيجابية، تم اختبار جميع "الأسطح المسامية" الثلاثة - الأسطح التي تشبه القماش التي يمكن أن تمتص السائل - إيجابية للعينات.

من بين 25 عينة من العناصر غير المسامية، تم العثور على 17 عينة تحتوي على آثار للفيروس عليها، عنصر واحد فقط، مقابض الفرن، كان سلبيًا، وأثناء اكتشاف الفيروس، فإن حقيقة أنه لم يكن حياً تعني أن الآخرين الذين تفاعلوا مع الأسطح ربما لم يكونوا معرضين لخطر الإصابة بالفيروس.

وكتب المحققون في التقرير "تم اكتشاف الحمض النووي لفيروس جدري القرود من العديد من الأشياء والأسطح التي تم أخذ عينات منها مما يشير إلى حدوث مستوى معين من التلوث في البيئة المنزلية".

سجلت الولايات المتحدة 14115 حالة إصابة مؤكدة بجدرى القرود حتى صباح الجمعة، وهو أكبر عدد فى أى دولة فى العالم بهامش كبير.