9 ملايين أسرة.." التموين" تبدأ صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا وقدره من 100 جنيه و200 و300 جنيه شهريا وفقا لعدد الأسر المقيدة ببطاقة التموين، ويستفيد من الدعم الاستثنائي عدد 9.1 مليون أسرة، سيتم صرفها بصورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم اختيار الـ9.1 مليون أسرة بناء على عدد من المعايير الواضحة، عملت على إعدادها مؤسسات الدولة منها وزارات التضامن الاجتماعي والتموين والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية، لتحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية، كما أن الحزمة ستشمل أيضا من يتقاضون معاش تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى والأرامل والمطلقات وكبار السن.

وسيتم صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة و2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة و1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر، وأنه من حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع والتي زادت بـ5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى (سمنة) ودقيق معبأ؛ وطحينة بيضاء وتونة، ومربى ليصل عدد السلع التي تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة.

وفى الوقت الذى تشهد فيه غالبية دول العالم موجة تضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كبيرة في نقص سلعة زيت الطعام وارتفاع الأسعار طوال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى اتخاذ الخطوات الاستباقية وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر.