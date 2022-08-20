تعرف على الأسر المستفيدة من الزيادة الاستثنائية للدعم على بطاقات التموين

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا وقدره من 100 جنيه و200 و300 جنيه شهريا وفقا لعدد الأسر المقيدة ببطاقة التموين، ويستفيد من الدعم الاستثنائي عدد 9.1 مليون أسرة، سيتم صرفها بصورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم اختيار الـ9.1 مليون أسرة بناء على عدد من المعايير الواضحة عمل على إعدادها مجموعة من مؤسسات الدولة والحكومة منها وزارات التضامن الاجتماعي والتموين والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية، لتحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية، كما أن الحزمة ستشمل أيضا من يتقاضون معاش تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى والأرامل والمطلقات وكبار السن.

وسيتم صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو ارز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر، وأنه من حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع والتى زادت بـ5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى (سمنة) ودقيق معبأ؛ وطحينة بيضاء وتونة، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة.

وفى الوقت الذى تشهد فيه غالبية دول العالم موجة تضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أزمة كبيرة في نقص سلعة زيت الطعام وارتفاع الأسعار طوال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في اتخاذ خطوات الاستباقية وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر.