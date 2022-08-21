وزير داخلية النمسا: نظام اللجوء في بلدنا يواجه أعباء واسعة

فاطمة شوقى

أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، اليوم الأحد، أن نظام اللجوء في بلاده يواجه حاليا أعباء واسعة، مشيرا إلى أن النظام يتعامل مع تلك الأعباء بكفاءة ومرونة.

وقال كارنر، إن بلاده تلقت حتى يوليو من العام الجاري 41 ألفا و909 طلبات لجوء، مقابل 14 ألف طلب لجوء في نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أغلب طلبات اللجوء من السوريين والأفغان.

وأوضح أنه يجري مشاورات مع حكومات دول المنشأ لموجات الهجرة لمحاصرة أنشطة المهربين ووأد مخططاتهم، مؤكدا الحاجة إلى تحسين اتفاقيات العودة الطوعية إلى الوطن، مبينا أن 60 % من مرفوضي اللجوء غادروا البلاد بشكل طوعي.

وفي ملف التطرف، أشار وزير الداخلية النمساوي إلى أنه يسعى إلى منع استغلال حالة ارتفاع معدلات التضخم في تحفيز المواطنين على الانضمام إلى الحركات المتطرفة، مشيرا إلى أن الشرطة مهيأة جيداً لمواجهة كل حركات التطرف خاصة التي نشأت بين جماعات منكري كورونا.