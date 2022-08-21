وزير القوى العاملة: بدء دورة تدريبية على الكهرباء للشباب بالوادي الجديد

كتيت آية دعبس

بدأت فى تنفيذ دورة تدريبية فى مجال الكهرباء، يستفيد منها 15 متدرباً من الشباب بالمحافظة، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة وخطتها المستقبلية لتدريب الشباب وتأهيلهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل مما يسهم فى خفض معدلات البطالة تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة . أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة أن الدورة بدأت بوحدة التدريب المتنقلة التابعة لمركز التشييد والبناء بمركز الداخلة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء لتدريب 15 متدرباً لتأهيلهم للدخول فى سوق العمل.

وأشار إلى أن التدريب يتم تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وتحت إشراف مدربين مؤهلين على أعلى المستويات، لتقديم برامج تدريبية مفيدة للشباب تصقل مهاراتهم وتمكينهم من العمل لرفع مستويات معيشتهم وأسرهم.