اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 10:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: صرف 56 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:10 ص
القوى العاملة: صرف 56 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسيوط وزير القوي العاملة حسن شحاتة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط، بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 56 ألف جنيه ، لـ 24 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 35 عامل جديد وإصدار كارنيهات لهم .

وقال وزير القوي العاملة حسن شحاتة، إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 110 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر للسلامة والصحة المهنية ،  وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1138 منشأة يعمل بها 1733 عاملاً، وأسفر عن تحرير 75 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوتين ، وعقد 8  ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل ، بستلام  50 شكوى عمالية تم إحالة 49 منها للمحكمة العمالية ، وحفظ شكوى ، كما تم التفتيش على 44 منشأة يعمل بها 47 طفل .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي ، عن قيام المديرية بتعيين 883 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 4 من ذوى القدرات الخاصة ،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 1850 شاباً منهم 23 من ذوى القدرات ، فضلا عن إصدار 1066 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1248 منشأة يعمل بها 8370 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

 


القوى العاملة

حسن شحاتة

اسيوط

وزارة القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة