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وزير الاقتصاد الألماني يعلق على موافقة برلين بإطلاق خط غاز "السيل الشمالي 2"

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:43 م
وزير الاقتصاد الألماني يعلق على موافقة برلين بإطلاق خط غاز "السيل الشمالي 2" هابيك
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن موافقة ألمانيا الآن على إطلاق خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2"، يعني فشلها سياسيا.

وأضاف وزير الاقتصاد الألماني : في هذه الحالة، أعتقد أن المكاسب قصيرة المدى من إطلاق "السيل الشمالي 2"، هذا الغاز فرصة البقاء على قيد الحياة بشكل أفضل في فصل الشتاء، سيتحول إلى فشل سياسي كبير.

ولفت وزير الاقتصاد الألماني إلى أنه من خلال إطلاق المشروع، فإن ألمانيا ستكون قد داست على كل الثقة بالنفس والقيم وموقفها، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 


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