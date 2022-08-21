وزير الاقتصاد الألمانى يستبعد تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية لتوفير الغاز

كتب أحمد عرفة

استبعد وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية لتوفير الغاز، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، أن برلين ترى أنه من الضرورى دعم أوكرانيا بالأسلحة، ودعا رغم ذلك لعدم الاعتزاز بهذه التوريدات.

وقال هابيك خلال لقائه مع السكان المحليين في مدينة بايرويت، إندعم أوكرانيا بالأسلحة "قرار مهم"، ولكن "ليس بوسعنا أن نعرف أو نقول ما إذا كان هذا القرار جيدا من الناحية الأخلاقية".

وأوضح أن أي سلاح يتسبب بخسائر بشرية، وأنه "لا يتعين على أحد أن يعتز بذلك".