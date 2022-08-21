اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 04:13 م
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هبوط الأسهم السعودية والقطرية بجلسة الأحد.. وصعود مؤشرات بورصتى الكويت والبحرين

الأحد، 21 أغسطس 2022 04:12 م
هبوط الأسهم السعودية والقطرية بجلسة الأحد.. وصعود مؤشرات بورصتى الكويت والبحرين بورصة دبي
كتب هانى الحوتى

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تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.53% خاسرًا 67.23 نقطة ليغلق عند مستوى 12554.50 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.37% خاسرًا 51.39 نقطة ليغلق عند مستوى 13967.04 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.05% رابحًا 0.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1898.60 نقطة.
 

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.53% خاسرًا 67.23 نقطة ليغلق عند مستوى 12554.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.44% رابحًا 93.85 نقطة ليغلق عند مستوى 21668.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.6 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.
 
 وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الأدوية بنسبة 5.07%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.76%، يليع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.93%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.84%، ثم قطاعي التأمين، والطاقة بنسبة 0.75%، 0.7%، على التوالي، ثم قطاعي الاتصالات، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، 0.64%، على التوالي، ثم قطاعي السلع الرأسمالية، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.35%، 0.34%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الإعلام والترفيه، والاستثمار والتمويل، والرعاية الصحية، وتجزئة الأغذية، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.51%، 1.36%، 0.91%، 0.54%، 0.24%، على التوالي.
 
وقفز 63 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سدافكو" بنسبة 10%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 3.65%، وتراجع 142 سهمًا على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 6.32%، ثم سهم "العربية" بنسبة 6.31%، ثم سهم "باتك" بنسبة 5.57%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 506.9 مليون ريال سعودي.
 

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.37% خاسرًا 51.39 نقطة ليغلق عند مستوى 13967.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 224.9 مليون سهم بقيمة 622.1 مليون ريال عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة، وتراجع 21 سهمًا، وارتفع 27 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.
 
وانخفضت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما ارتفعت قطاعات النقل، والعقارات، والصناعات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.64%، 0.78%، 0.56%، 0.24%، على التوالي.


بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% رابحًا 33.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7718.99 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحًا 38.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8618.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% رابحًا 23.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5845.05 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% رابحًا 16.67 نقطة ليغلق عند مستوى 6138.68 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 223.7 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.51%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والطاقة بنسبة 0.46%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.03%، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والخدمات الاستهلاكية، والصناعة بنسبة 3.76%، 0.22%، 0.18%.


بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.05% رابحًا 0.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1898.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 514 ألف سهم بقيمة 152.8 ألف دينار بحريني، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 3.94% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.63%.
 
فيما تراجعت قطاع العقارات بنسبة 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.83%.

بورصات الخليج

بورصة السعودية

الأسواق الإماراتية

بورصة البحرين

بورصة الكويت

بورصة قطر



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