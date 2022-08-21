هبوط الأسهم السعودية والقطرية بجلسة الأحد.. وصعود مؤشرات بورصتى الكويت والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.53% خاسرًا 67.23 نقطة ليغلق عند مستوى 12554.50 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.37% خاسرًا 51.39 نقطة ليغلق عند مستوى 13967.04 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.05% رابحًا 0.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1898.60 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.53% خاسرًا 67.23 نقطة ليغلق عند مستوى 12554.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.44% رابحًا 93.85 نقطة ليغلق عند مستوى 21668.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.6 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الأدوية بنسبة 5.07%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.76%، يليع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.93%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.84%، ثم قطاعي التأمين، والطاقة بنسبة 0.75%، 0.7%، على التوالي، ثم قطاعي الاتصالات، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، 0.64%، على التوالي، ثم قطاعي السلع الرأسمالية، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.35%، 0.34%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الإعلام والترفيه، والاستثمار والتمويل، والرعاية الصحية، وتجزئة الأغذية، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.51%، 1.36%، 0.91%، 0.54%، 0.24%، على التوالي.

وقفز 63 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سدافكو" بنسبة 10%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 3.65%، وتراجع 142 سهمًا على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 6.32%، ثم سهم "العربية" بنسبة 6.31%، ثم سهم "باتك" بنسبة 5.57%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 506.9 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.37% خاسرًا 51.39 نقطة ليغلق عند مستوى 13967.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 224.9 مليون سهم بقيمة 622.1 مليون ريال عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة، وتراجع 21 سهمًا، وارتفع 27 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما ارتفعت قطاعات النقل، والعقارات، والصناعات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.64%، 0.78%، 0.56%، 0.24%، على التوالي.



بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.44% رابحًا 33.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7718.99 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحًا 38.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8618.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% رابحًا 23.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5845.05 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% رابحًا 16.67 نقطة ليغلق عند مستوى 6138.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 223.7 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.73%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.51%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والطاقة بنسبة 0.46%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.03%، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والخدمات الاستهلاكية، والصناعة بنسبة 3.76%، 0.22%، 0.18%.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.05% رابحًا 0.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1898.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 514 ألف سهم بقيمة 152.8 ألف دينار بحريني، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 3.94% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.63%.

فيما تراجعت قطاع العقارات بنسبة 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.83%.