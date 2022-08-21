وتظهر أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 14115 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود على مستوى البلاد، وسجلت ولاية نيويورك أعلى عدد من الحالات في أي ولاية، مع 2744 حالة مؤكدة، تليها كاليفورنيا، مع 2663 حالة.



وتؤكد مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية أن الخطر الذي يشكله جدري القرود على الأطفال منخفض، لكن الحالة الجديدة في نيويورك تشير إلى الأعداد المتزايد من حالات الأطفال على صعيد الولايات المتحدة.



وتم الإبلاغ عن أول حالتين من حالات جدري القرود لدى الأطفال في الولايات المتحدة في أواخر يوليو، وقال مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن العدوى كانت على الأرجح نتيجة انتقال منزلي.



وظهرت الآن تقارير عن حالات الأطفال المؤكدة والمفترضة في عدد من الولايات، بما في ذلك ست حالات في كاليفورنيا وخمسة في تكساس، وفقًا لأحدث البيانات من الإدارات الصحية بالولايات.

كما تم الإبلاغ عن إصابات بين الأطفال والمراهقين في ولايات فلوريدا وإنديانا وماين.