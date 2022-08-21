اليوم السابع
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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.. اعرف كليتك برقم الجلوس

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:00 م
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.. اعرف كليتك برقم الجلوس التنسيق
كتب محمد صبحى و محمود طه حسين

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أتاح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى
 
وكان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.
 
وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الماضى، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.
 
وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.
 
مصر الرقمية
 
 

 


التنسيق

نتيجة التنسيق

المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2022



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