اليوم السابع
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معامل جنوب الوادى تستعد لتنسيق الجامعات الأهلية

الأحد، 21 أغسطس 2022 02:40 م
معامل جنوب الوادى تستعد لتنسيق الجامعات الأهلية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جاهزية معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل الرغبات خلال المرحلة التنسيقية المخصصة للجامعات الأهلية.

وقال غرباوي، إن هذه المرحلة تبدأ اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن الدراسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية تبدأ خلال العام الجامعي 2022/2023  في برامج الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

 

 


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