بدء تلقى طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات جامعة جنوب الوادى اليوم

تبدأ اليوم السبت جامعة جنوب الوادى تلقى طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها للعام الجامعى 2022/2023، والتى تستمر حتى يوم الخميس 15 سبتمبر2022م.



وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه بالنسبة للتحويل بين الكليات المتناظرة "الفرق الأعلى من الإعدادية أو الأولى" يشترط أن يكون الطالب ناجحا ومنقولا إلى الفرقة الأعلى ويكون التحويل مركزيا على مستوى كل جامعة والاولوية وفقا للتقدير الحاصل عليه الطالب ولا تزيد نسبة المحولين عن 20% من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها.



وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نقل القيد من وإلى الكليات الغير متناظرة للطلاب الغير مستجدين يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبل بالكلية المراد نقل القيد إليها فى سنة حصوله على الثانوية العامة، وأن يكون نقل القيد بكلية ليس لها نظير فى محافظته وموافقة مجلس الكليتين على نقل القيد.



وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الأوراق المطلوبة للتحويل تتضمن صورة من شهادة الثانوية العامة وأصل بيان الحالة من الكلية أو المعهد المحول منه وصورة من شهادة الميلاد وخطاب من الادارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة موجه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

تبدأ اليوم السبت جامعة جنوب الوادى تلقى طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها للعام الجامعى 2022/2023، والتى تستمر حتى يوم الخميس 15 سبتمبر2022م.