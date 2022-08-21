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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 16 رحلة طيران سياحية بينهم 6 رحلات من التشيك

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:18 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 16 رحلة طيران سياحية بينهم 6 رحلات من التشيك مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 16 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، حيث يتم تسهيل الاجراءات لهم لنقلهم للفنادق المختلفة . 
 
وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية التي يستقبلها المطار بداية من امس السبت وحتي الجمعة المقبل وصول 118 رحلة من 11 دولة أوربية علي رأسها السياحة التشيكية بواقع وصول 36 رحلة من المطارات التشيكية.
 
وأظهرت جداول رحلات الطيران زيادة في معدلات الرحلات الإيطالية بواقع 23 رحلة إيطالية خلال الأسبوع، وتبين حسب جداول الوصول وصول 4 رحلات داخلية، و3 بلجيكي، و4 رحلات من هولندا.
 
وتبين أن الوصول الالماني خلال الاسبوع 17 رحلة، والبولندي 21 رحلة و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا واخرى من المجر.
 
 

 


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