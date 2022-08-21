مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 63 ألف راكب على متن 450 رحلة جوية

كتب ـ أحمد مصطفى

ينقل مطار القاهرة اليوم الأحد، أكثر من 63 ألف راكب علي متن 450 رحلة سفر ووصول على مدار 24 ساعة،

وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة لـ"اليوم السابع" فسيغادر مطار القاهرة اليوم 233 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة نقلت على متنها حوالى 25411 ألف راكب إلى مدن "نيويورك ولندن وباريس وروما وميلانو وبرشلونة وميونخ وبرلين وفرانكفورت وبودابست وفيينا وبروكسل وكوبنهاجن وأمستردام وجنيف ومدريد وبوخارست ودبى وأبوظبى والشارقة ورأس الخيمة وجدة والرياض والدمام وعدن وبنغازى وعمان ومسقط والخرطوم وبيروت والبحرين والكويت والمدينة وبغداد وأديس أبابا وكانو وأثينا ولاجوس وأبوجا ونيروبى وعنتيبى.

ويصل مطار القاهرة 38114 راكبا قادمين على متن 227 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة منها ميلانو وبروكسل ولندن وبرشلونة ومدريد وأمستردام وكوبنهاجن وباريس وجنيف وإسطنبول وفيينا وأثينا وروما وميونخ وبرلين وبيرجامو ودبى وأبوظبى والشارقة وجدة والمدينة وبنغازى ومسقط وعمان والخرطوم وعدن ودمشق والرياض والدمام وتبوك.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .