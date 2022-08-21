مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الزراعي، بالقرب من قرية سدس دائرة مركز ببا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب والمتوفي إلي أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، فيما نقل المصاب إلي قسم الإستقبال والطوارئ وجار إجراء الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وعند الانتقال والفحص تبين مصرع، أحمد علي حسان 58 عامًا، مقيم عزبة بشرى بمركز الفشن، تم إيداع جثته داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تبين إصابة محمد فارس طه 45 عامًا، سائق، مقيم عزبة بشرى مركز الفشن، نقل إلي قسم الإستقبال والطوارئ وجار تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للوقوف على مدى إصابته.