اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر أثناء التنقيب عن الآثار بأحد المنازل بالمنيا

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:11 م
مصرع شخص وإصابة آخر أثناء التنقيب عن الآثار بأحد المنازل بالمنيا التنقيب عن الآثار - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه وأصيب أخر، إثر مشاركتهما في أعمال حفر للتنقيب عن الآثار داخل منزل بإحدي قرى مركز العدوة بمحافظة المنيا.
 
تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة العدوة، تتضمن وصول كلا من: "ب-ا"39 عاما، مقيم بمركز مغاغة إلي مستشفي العدوة المركزي جثة هامدة، و" م-ع" 38 عاما، مقيم بالقاهرة مصاب بكسور بالعمود الفقري والحوض.
 
أفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية وفاة الأول وإصابة الثاني نتيجة إنهيار أعمال حفر عليهما أثناء تواجدهما داخل منزل ريفي بإحدي قري مركز العدوة بالمتاخمة للظهير الصحراوي الغربي، للتنقيب عن آثار.
 
انتقل فريق من رجال الأمن إلي موقع الحادث حيث تم فرض كرودن أمني ووضع الحفرة والمنزل وأدوات الحفر تحت التحفظ لحين استكمال باقي التحقيقات والتحريات اللازمة، ومعرفة تفاصيل وظروف الواقعة.
 
وتم تحرير المحضر اللازم، وإيداع جثة المتوفي داخل مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.
 
 
 

 


مديرية الامن

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التنقيب عن الاثار

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