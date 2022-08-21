اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 11:17 م
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مصرع شخص خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب خصومة قديمة في المنيا

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:04 م
مصرع شخص خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب خصومة قديمة في المنيا جثة -أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لفى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطلق نارى، خلال مشاجرة وقعت بين عائلتين بإحدى قرى مركز المنيا، لتجدد خلافات وخصومة قديمة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطاراً من مركز شرطة المنيا، بمقتل شاب فى منتصف الثلاثينات متأثرا بإصابته بطلق نارى، كان بحوزة أحد الأشخاص وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة

 

وأفادت التحريات الأولية، أن المشاجرة وقعت بين العائلتين، بسبب تجدد خلافات وخصومة قديمة حيث تحرر محضر بالواقعة وتم فرض كردون أمنى بالقرية لفرض السيطرة، تحسبا لأى تداعيات، وتم إيداع جثة القتيل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

 


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