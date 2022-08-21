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مصرع شاب صعقا بالتيار الكهربائي داخل وحدة سكنية في الوادي الجديد

الأحد، 21 أغسطس 2022 02:25 م
مصرع شاب صعقا بالتيار الكهربائي داخل وحدة سكنية في الوادي الجديد جثة - أرشيفية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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لقي شاب مصرعه، صعقًا بالتيار الكهربي، اليوم الأحد، داخل وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الجثة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها.
 
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول جثة شاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتبين وفاة محمد أحمد بخيت 35 سنة، مقيم بحى الأمل بالخارجة، وذلك أثناء تواجده داخل وحدة سكنية بحي الأمل بمدينة الخارجة، إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق بالتيار الكهربي.
 
جرى نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخٌطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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