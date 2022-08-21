مصرع سائق سقط من أعلى سطح منزله بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق يبلغ من العمر 37 سنة مصرعه بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج على إثر سقوطه من أعلى الطابق الأول بمنزله تم نقل الجثة إلى مستشفى جرجا العام وتم التحفظ عليها داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة سائق على إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج وتم نقل الجثة للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بوصول المدعو حاتم م س ا 37 سنة سائق - ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى جرجا العام " جثة هامدة "إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال زوجته المدعوة منال م ج س 25 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد زوجها المذكور أعلي الطابق الأول بالمنزل أختل توازنه وسقط أرضاً بحوش خلف منزلهما ملك المدعو علي س ع ع 62 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه وفاته ونفت الشبهة الجنائية وبسؤال عمه عبد الباسط س ا 55 سنة عامل مالك الحوش ويقيم بذات الناحية افادا بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.