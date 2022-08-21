مش هتصدق فوايده.. أوميجا 3 يمنحك بشرة ناعمة ويحسن مزاجك ويقوى بصرك

كتبت ميرفت رشاد

نعلم أن أوميجا 3 مهمة لصحة القلب ودعم المفاصل ، ولكن هناك مجموعة واسعة من الفوائد الصحية غير المتوقعة لتناول الأوميجا 3 ، فإذا كنت تبحث عن بشرة ناعمة ، وتحسين حدة البصر ، أو توازن المزاج ، ربما حان الوقت لإضافة مكمل أوميجا 3 لنظامك اليومي، وفى السطور القادمة سنوضح المزايا التي يحصل عليها جسمك من مكمل الأوميجا 3 ، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

1. يحسن البشرة ويحميها:

على الرغم من أن مكملات أوميجا 3 ليست مشهورة تمامًا بفوائدها الصحية للبشرة ، فقد تبين أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تكون مفيدة جدًا في دعم الجوانب المختلفة لصحة الجلد، بفضل دورها في الحفاظ على سلامة الطبقة الخارجية للبشرة للمساعدة في الحفاظ على ترطيب البشرة وإخراج السموم البيئية.

هل يمكنك ببساطة تناول المزيد من سمك السلمون على مدار الأسبوع لجني الفوائد الصحية للبشرة؟ نعم ، بالطبع الحصص الموصى بها سمكتين دهنيتين كل أسبوع ( وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ) ، فإن مكمل أوميجا 3 هو طريقة أكثر بساطة وفعالية لزيادة المدخول يوم بعد يوم.

2. يدعم الرؤية :



على الرغم من أن صحة العين أمر لا يفكر فيه معظم الناس ، إلا أن عالمنا الرقمي المتزايد يتسبب في مخاوف لا تعد ولا تحصى بشأن الرؤية والتي سنتعامل معها لأجيال قادمة، سواء كنت تتعامل مع جفاف العين أو لديك مخاوف بشأن طول عمر رؤيتك ، يمكن أن يساعدك مكمل أوميجا 3 عالي الجودة.

وفقًا للتحليل التلوي لعام 2019 من مجلة القرنية ، يمكن لمكملات أوميجا 3 تحسين الرطوبة بشكل كبير وضمان تشحيم عينيك جيدًا، هذا لأن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تساعد في تجديد الفيلم المسيل للدموع والحفاظ عليه لحماية عينيك .

3. يدعم المزاج الصحي:



تشير الدلائل إلى أن المستويات المنخفضة من أوميجا 3 يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نظام الدوبامين في الدماغ ، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ، فقد أظهر حمض أوميجا 3 الدهني البحري القدرة على زيادة الناقلات العصبية الرئيسية لرفع الحالة المزاجية في الدماغ (على وجه التحديد والسيروتونين والدوبامين).