مستشار سيلفاكير يصل السودان لمناقشة الملفات المشتركة

أ ش أ

وصل توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان رئيس وفد الوساطة الجنوبية، للسودان، اليوم، حاملاً رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حول القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، وتطورات تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط بالجنوب.



وأوضح قلواك، في تصريح صحفي، بمطار الخرطوم، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ولإطلاع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، على سير تنفيذ الاتفاق الجنوبي الجنوبي باعتبار أن السودان ضامنٌ للاتفاق، مبيناً أن الوفد المرافق له، يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.



وقال إن الوفد يحمل دعوة من الرئيس سلفاكير لرئيس مجلس السيادة؛ لحضور حفل تخريج القوات المشتركة نهاية الشهر المقبل، باعتبار السودان الرئيس الحالي لمنظمة "الايقاد".