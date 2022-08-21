مساعد وزير التنمية المحلية يوضح آليات تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن حملات الوزارة للتأكد من تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، تتم بالمحافظات من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة وحدات الجهاز الإدارى تتولى ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دى إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه تلتزم وحدات الإدارة المحلية، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص مع مراعاة عدم التأثير على السلامة العامة.

وأوضح أن هناك بعض المخالفات ويتم التشديد من جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن على الالتزام بالتعليمات والالتزام بالمواعيد المحددة لمواعيد فتح وغلق المحال.

من ناحية أخرى، أشار إلى أنه نتيجة الأسبوع الأول من الموجة العشرين، تم استرداد مليون متر مربع، بعد إزالة حوالى 3205 مبانى مخالفة على أملاك وأراضى الدولة، و722 حالة تعدٍ على الأراضى الراعية، نجم عنه استرداد 24 ألف فدان على مستوى المحافظات.