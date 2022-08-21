مدينة الأقصر تحرر 200 محضر متنوع ومخالفات لـ12 بائعا متجولا فى حملات مكثفة بشوارع المدينة

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، بمعاونة الرائد على بكري وكيل إدارة شرطة المرافق، والرائد محمد العادلي رئيس مباحث المرافق، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط العام.

واستهدفت تلك الحملة (شارع مدرسة الصنايع ويوسف حسن وميدان الملك عبد الله وأمام مستشفى الكرنك الدولي وأسفل كوبري أبو الجود)، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية، وتحقيقاً للانضباط العام وتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط وتحرير المحاضر الآتية:- (22 محضر إشغال طريق - 7 بائع متجول - 11 محضر نظافة عامة - وضبط 4 ميكروفون تسبب إزعاج للمواطنين، 2 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية - 27 محضر مضبوطات متنوعة - 43 محضر إزالات إدارية) بالإضافة إلى رفع الإشغالات ومصادرة بعض المضبوطات للمحلات والمقاهي المخالفة لقانون إشغال الطريق ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة النقيب عبد الله سلطان، والنقيب دكتور شريف إسماعيل، والنقيب أحمد مجدي ضباط شرطة المرافق، وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات، ومحمد عبد الحميد رضوان وكيل قسم الإشغالات، ورجب الشافعي وبسام الدويك أعضاء المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.

كما تم تنظيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بشوارع "الطيب، الإسعاف، المدينة، عبدالحميد العمدة ومناطق شرق السكة، وخالد بن الوليد"، مما أسفر عن تحرير 17 محضر إشغال، 5 محاضر باعة جائلين، 3 محاضر لمقاهي مخالفة، 9 محاضر نظافة عامة، 23 محضر مضبوطات متنوعة وضبط 6 ميكروفون تسبب ازعاج، 7 محاضر محال مخالف قرار مجلس الوزراء، 38 محضر إزالات إدارية.