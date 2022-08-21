محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة مشروعات مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة ومديري وممثلي المديريات والإدارات وجميع الجهات المعنية والشركات المنفذة، وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان ، أنه تم من عرض الموضوعات التى تم طرحها امام رئيس الوزراء ومنها موقف سير العمل بالمشروعات التي تشهدها مدينة شرم الشيخ استعداداً لاستقبال مؤتمر المناخ COP27 ، ومنها توسعة مطار شرم الشيخ، واستكمال تنفيذ الحديقة المركزية لمدينة شرم الشيخ، والمبنى التجاري ومجمع البنوك بالحديقة، وتنفيذ الممشى السياحي بطول 6 كم، والتى من المقرر الانتهاء من تلك المشروعات بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وكذا موقف تنفيذ الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، و الانتهاء من توريد وتركيب الهوية على السيارات العاملة بالمدينة والزى الموحد للعاملين بها، وتنفيذ محطات النقل صديق البيئة، ومحطات لشحن السيارات بالكهرباء، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، وموقف تنفيذ ميدان السلام، ضمن خطة لتطوير ميادين المدينة، وكذا تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة بطاقة 7000 م3، ومحطة تحلية المياه بطاقة 30 ألف م3، وتطوير منظومة النظافة ونقل وتجميع القمامة بالتنسيق مع وزارة البيئة،

كما أشار المحافظ لاستمرارالجولات التنفقدية لمتابعة المشروعات نهارا وليلا والاستعداد لعدد من الزيارات الهامة لكبار المسئولين بالدولة ، كما وجة بإعداد تقرير يومى عن نسب التنفيذ ، ووجة بإعداد لجنة لتطوير منطقة الهضبة فى اطار ترقب عدد من الزيارات اثناء انعقاد المؤتمر ، كما تابع المحافظ عرضا لنظم اشغال المحلات بعد التطوير فى عدد من المزارات السياحية ووجة بأن تكون بشكل فى اطار راقى وشكل جمالى والغاء الاشغالات القديمة .