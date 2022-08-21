محافظ جنوب سيناء يتابع العمل بتطوير طريق السلام وميدان ساحة العلم بشرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية صباح اليوم الأحد، فى إطار الجولات اليومية لتفقد ومتابعة معدلات ونسب التنفيذ وتذليل العقبات للمشروعات الجارية على أرض مدينة شرم الشيخ، استعدادا لمؤتمر تغير المناخ COP 27.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أن الأعمال تشمل تطوير طريق السلام والممشى السياحى بطول 6 كم، وأعمال إنشاء ميدان ساحة العلم، ورافق المحافظ خلال جولته الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، و اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد حسن فخرى مدير مرور جنوب سيناء، وقيادات الجهاز التنفيذى لشرم الشيخ، وممثلى الشركات المنفذة.

أشار المحافظ أن طريق السلام يشهد أعمال توسعة للطريق 3 و 5 حارات مرورية، ومسار دراجات، ومشى مشاة، واعمال تجميل وانارة، ومساحات خضراء، وأحواض زهور، كما تتضمن الأعمال الممشى السياحى بطول 6 كم، لافتاً أن الممشى يتكون من 82 محل تجاري، 66 كشك بيع، مسار للدراجات، ممشى بعرض من 5 إلى 10 متر، و أحواض نباتات ظل، بالاضافة للمنطقة الترفيهية التى تشمل شلال مياه، مسرح مدرج، مطعم بانوراما، منطقة العاب اطفال( كيدز اريا)، محلات خدمية.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال إنشاء ميدان ساحة العلم بطريق السلام أمام ايقونة السلام، ضمن أعمال إنشاء عدد من الميادين الكبرى بالتعاون مع رجال الأعمال ومستثمرى شرم الشيخ.

أشار المحافظ أن الأعمال تشمل شبكات رى وأعمال زراعات وأحواض زهور، وأعمال تجميلية ونافورات، وأعمال اضاءة، وسوارى الاعلام، حيث شدد المحافظ على إقامة سوارى أعلام بتلك الميادين بطول 25 متر لرفع علم مصر خفاقا عاليا، لتتكامل مع إنشاء طرق جديدة، واعمال التوسعة والتطوير ورفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة.