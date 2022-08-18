محافظ جنوب سيناء يتفقد مبنى مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ ..صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

واصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، جولاته الميدانية اليومية لتفقد معدلات ونسب التنفيذ بمبنى مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركة المنفذة.

تابع المحافظ خلال الجولة تقدم الأعمال الإنشائية معدلات ونسب التنفيذ، مشددا المحافظ علي تكثيف العمل والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأشار المحافظ إلى أن المبنى نموذجا فريدا لمبنى حكومي ذكي صديق للبيئة مصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وملحق به الحديقة المركزية بملحقاتها "هايد بارك ومركز تسوق عالمي ومجمع البنوك"، وسيتم الانتهاء منه ضمن استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.