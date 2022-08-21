محافظ الجيزة: الانتهاء من تبطين وتأهيل 322 كيلو مترا من الترع والمصارف

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها، مشيرا إلى أنها أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تستهدف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات وتؤكد قدرة الفكر البنّاء والسواعد الوطنية على تحقيق التنمية المستدامة .

وأشار راشد، إلى أن المراكز المدرجة بالمرحلة الأولي وهى الصف وأطفيح، تشهد نقلة حضارية كبيرة فى المشروعات المنفذة ستساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، لافتآ أنه تم إدراج مراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لكي تمتد ثمار التنمية والبناء لمراكز وقرى جديدة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من أعضاء مجلس النواب والتى أكد خلاله المحافظ بأن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والذى ينفذ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية يحظى بمتابعة يومية نظراً لأهميته فى ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الأستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع، مشيراً إلى أنه من المستهدف تبطين الترع والمصارف بطول ( 608 كم ) قبل نهاية عام 2024 وتم الانتهاء من تبطين 322 كم وذلك ضمن خطة التبطين والتأهيل علي مستوي المحافظة لتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كتانت تعانى من ضعف المياه.

وخلال اللقاء أكد محافظ الجيزة على أعضاء مجلس النواب بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة فى توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية "الترع والمصارف " للحفاظ علي ما تم إنجازه، تثمنيآ لمجهودات الدولة المبذولة فى الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن القطاع الصحى قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين والمبادرات الصحية التى ساهمت فى تحسين خدمات الرعاية الصحية مؤكداً انه جاري العمل علي تطوير مستشفي بولاق الدكرور للارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوي الخدمة المقدمة للمواطنين الى جانب تنفيذ اعمال انشاء وتطوير للعديد من المستشفيات والوحدات الصحية .

وفيما يخص قطاع التعليم أكد محافظ الجيزة علي هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من المدارس الجاري أنشاؤها وتجهيزها بالاثاث اللازم لدخولها العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدآ في توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية مما يسهم في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول وتحقيق نقلة نوعية في المنظومة التعليمية بما يتواكب مع النظم الحديثة .

وشهد اللقاء تكليفات من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والتى شملت ضرورة إعادة الشئ لإصله للطرق فور الانتهاء من مشاريع المرافق طبقآ للمواصفات الفنية والقياسية الى جانب تكثيف مجهودات النظافة ورفع كفاءة الشوارع علي مدار اليوم مشيرآ بأنه تم تدعيم منظومة النظافة بشركات جمع سكنى تغطى العديد من قطاعات المحافظة .

اللقاء الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور أبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وبحضور النواب خالد طايع و اسامه الأشموني وعمرو هندي وطارق الطويل و فريدة الشوباشي ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية .