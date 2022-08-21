محافظ الأقصر يتفقد العمل فى المشروعات الخدمية بمدينة البياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة البياضية، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تابع المحافظ خلال الجولة خطة رصف الطرق بالمركز وخاصة طريق الحبيل وطوله حوالي 7 كيلو متر، وتم عمل محضر تنسيقي بين الجهات المعنية وتم إخطار الشركة المنفذة لبدء التنفيذ خلال الأيام القادمة.

كما تفقد المحافظ خلال جولته طرق وشوارع قريتي البغدادي والحبيل، ووجه بالاهتمام بنظافة وتهذيب الشوارع ورفع كفاءة الطرق الفرعية، ورافق المحافظ في جولته محمود شاهين رئيس مدينة البياضية، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، ومحسن ربيع نائب رئيس مركز ومدينة البياضية، والمهندس ممدوح محمد مدير هيئة الابنية التعليمية لمنطقة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال إحلال وتجديد مدرسة البغدادي التجريبية لغات مشتركة، والتي بدأت في شهر مايو 2022 ومن المقرر إنهاؤها مارس 2023، حيث تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ عملية إحلال كلي للمدرسة بتكلفة تتجاوز 9 ملايين جنيه، تتضمن إنشاء طابق أرضي و3 أدوار بإجمالي 28 فصلا ومكاتب إدارية لتستوعب المدرسة نحو 1120 طالب وطالبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وكان قد قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أمس السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القرنة، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية بالمحافظة، حيث بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال تجميل مدخل مدينة القرنة بالقرب من كمين الضبعية وصولا الى مدخل المدينة الرئيسي، حيث تتم أعمال التطوير والتجميل للميادين الرئيسية والمسار السياحي.

واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس مدينة القرنة عن الأعمال المقرر تنفيذها لتطوير المنطقة وتهذيبها ورفع كفاءة الطرق والمسارات السياحية بالمدينة، وتغيير جدارية واجهة مدخل المدينة وتطوير الميادين وتجديدها بشكل يليق بتاريخ وحضارة الأقصر، ووجه بمراعاة الأبعاد الفنية والهندسية عند القيام بأية أعمال للتطوير والتجديد مع اختيار الألوان التي تتناسب مع الهوية البصرية للمحافظة.



العمل فى المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة البياضية



جانب من لقاء المحافظ مع عمال المشروعات



متابعة المشروعات المختلفة بمدينة البياضية