محافظ أسيوط يوجه بتذليل العقبات لطلاب الدور الثانى للثانوية العامة

أسيوط -هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير أعمال امتحانات الثانوية العامة "دور ثان" للعام الدراسي 2021/2022 والتي بدأت أمس السبت وتستمر امتحانات الدور الثاني حتى يوم 30 أغسطس 2022، وفق الجدول المعلن مسبقًا ،للاطمئنان على مواصلة إجراء أعمال الامتحانات في جو مناسب للطلاب الذين تم توزيعهم على 13 لجنة على مستوى المحافظة، لافتاً إلى التعاون مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم للتأكد من انتظام سير الامتحانات بسهولة ويسر وفي بيئة هادئة دون أي مشاكل، مشددا على تذليل العقبات وتوفير كافة الامكانات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات بالإضافة إلى التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة التواجد الميداني والمرور على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع الاشغالات وعدم السماح قطعياً بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان مع توافر وسائل الحماية المدنية.

جاء ذلك خلال لقائه محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، سير الامتحانات باليوم الأول في مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والادبية والتي بلغ عدد الطلاب بها 1090 طالب وتستمر الامتحانات اليوم الأحد في مادة اللغة الاجنبية الثانية بإجمالي عدد طلاب 1224 طالب وطالبة موزعين على عدد 13 لجنة عامة ولم يتم رصد أية شكاوى لليوم الثاني على التوالي.

وأشار إلى إنه تم التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتوفير كافة الاحتياجات للجان وانتظام العمل بكافة اللجان على مستوى المحافظة بدون أية مشاكل واستمرار منظومة التطهير والتعقيم بصفة يومية بها حيث تم التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة فضلاً عن بروتوكولات التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقي الجهات المعنية لافتاً إلى أهمية تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الإمتحان.

وقد تفقد محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بعض لجان امتحانات الثانوية العامة وغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير كافة الاحتياجات باللجان وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والملاحظين والاطمنان على سير الامتحانات.