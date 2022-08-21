التعليم تضبط 6 حالات غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان

كتب ـ محمود طه حسين

أدى صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي عدد 19 ألفا و533 طالبا وطالبة أمام 300 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد 1122 طالبا وطالبة.

كما أدى عدد (2) طالب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) فترة أولى، وعدد (2) طالب امتحان مادة التربية الوطنية فترة ثانية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، واطمئن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

ومن جانبه، تواصل خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 6 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر، أن غدًا الإثنين الموافق 22 أغسطس 2022، يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، بإجمالي عدد 5 آلاف و484 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الاختبار في مادتى الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وامتحان مقايس المفاهيم (اللغة العربية)، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادتى علم النفس، وعلم الاجتماع.