اليوم السابع
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ما لا تعرفه عن المركز القومى لبحوث المياه

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:00 ص
ما لا تعرفه عن المركز القومى لبحوث المياه وزارة الرى
كتبت ــ أسماء نصار

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يعد المركز القومى لبحوث المياه الذراع اليمنى لوزارة الموارد المائية والرى ، حيث يقوم المركز بمعاهده على خدمة مشروعات الوزارة بالإضافة الى مشاركته فى المشروعات القومية.
 
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول المركز القومى لبحوث المياه.
 
1- يعمل المركز على  تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.
 
2 يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.
 
3- حقق  طفرة كبيرة  خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية .
 
4-  له مكانة دولية متميزة في علوم المياه ، من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.
 
5- تم  الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية.
 
6- تم إنشاء منصة إلكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز، وإصدار 141 دراسة ، و 164 تقريرا ، و 35 مذكرة فنية ، و 19 مقترحا فنيا، و 54 ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2021 في كافة المعاهد والوحدات التابعة للمركز ، وإعداد 7 رسائل ماجستير ، و 10 رسائل دكتوراه.
 
7-  إجراء دراسات بحثية لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة،  لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف.
 
9- يقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة.
 
10- يُعد الذراع البحثي للوزارة ، ويضم 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.
 
 
 
 

وزارة الرى

القومى للمياه

الرى

الرصد البيئى



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