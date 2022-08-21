ما لا تعرفه عن المركز القومى لبحوث المياه

كتبت ــ أسماء نصار

يعد المركز القومى لبحوث المياه الذراع اليمنى لوزارة الموارد المائية و الرى ، حيث يقوم المركز بمعاهده على خدمة مشروعات الوزارة بالإضافة الى مشاركته فى المشروعات القومية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول المركز القومى لبحوث المياه.

1- يعمل المركز على تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

2 يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.

3- حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية .

4- له مكانة دولية متميزة في علوم المياه ، من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

5- تم الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية.

6- تم إنشاء منصة إلكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز، وإصدار 141 دراسة ، و 164 تقريرا ، و 35 مذكرة فنية ، و 19 مقترحا فنيا، و 54 ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2021 في كافة المعاهد والوحدات التابعة للمركز ، وإعداد 7 رسائل ماجستير ، و 10 رسائل دكتوراه.

7- إجراء دراسات بحثية لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة، لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف.

9- يقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة.

10- يُعد الذراع البحثي للوزارة ، ويضم 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.

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