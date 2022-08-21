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لطلاب التنسيق.. شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس للعام الجامعى 2022- 2023

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:40 م
لطلاب التنسيق.. شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس للعام الجامعى 2022- 2023 جامعة عين شمس
كتب ـ محمود راغب

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أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن شروط الالتحاق بأقسام الكلية للعام الجامعى 2022 - 2023، مشيرة إلى أن الأولوية للمجموع الكلى.
 
وينشر "اليوم السابع" لطلاب التنسيق شروط أقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس،  كما يلى وفق كل قسم على أن يكون شروط القبول والأولوية للمجموع الكلى لجميع الأقسام.
 
وواصل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق اليوم، تسجيل الرغبات سواء من خلال الحاسب الآلى الشخصى أو معامل تنسيق الجامعات .
 
وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الإثنين الموافق 22/8/2022.

التنسيق

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2022

كليه الاداب

اداب عين شمس



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