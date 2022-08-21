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لخريجى مايو 2022.. خطوات استخراج الإفادة التراكمية لطلاب جامعة الإسكندرية

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:47 ص
لخريجى مايو 2022.. خطوات استخراج الإفادة التراكمية لطلاب جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر

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أعلنت شئون الطلاب بكليات جامعة الإسكندرية عن الخطوات التى يجب أن يتبعها خريجو دور مايو 2022 الإفادة التراكمية وسحب الملف .

1- يتوجه الطالب إلي وحدة  (IT)، ويسدد مبلغ (10 جنيهات) قيمة طباعة استخراج إفادة تراكمية وسحب الملف، ويقوم الطالب بإدخال بيانات الطالب علي الحاسب الآلي وطباعة الطلب.

2-يتوجه الطالب (لإدارة شئون الطلاب) بشباك الفرقة الرابعة بجوار الخزينة ويقوم بتقديم الطلب للموظف المختص والذي بدوره يقوم بمراجعة مصروفات الطالب الدراسية علي النظام الآلي والتأكد من سدادها بالكامل.

3-في حال أن يكون الطالب مسددا المصروفات كاملة - يقوم الموظف بختم الطلب ( خالص المصروفات) - ويتوجه الطالب للخزينة لسداد المبلغ 250جنيها ( 100 جنيه رسوم الإفادة التراكمية + 150جنيها سحب الملف).

4- أما في حالة مراجعة الموظف المصروفات وتبين أن طالبا عليه مديونية أو مصروفات سابقة لم تسدد لن يتم ختم الطلب، وعلي الطالب في تلك الحالة التوجه للخزينة لسداد  تلك المديونية  ( والتي سيكون  مرفوعة  مسبقا علي النظام الالي بالخزنة).

-وبعد سداد المديونية مباشرة وبنفس شباك الخزينة يقوم الطالب بسداد قيمة (250 جنيها المشار إليها في بند 4).

6- يتوجه الطالب مرة أخري لشباك الفرقة الرابعة _ ويقوم بتسليم إيصالات سداد المبلغ السابق الموظف المختص ويقوم الموظف بتحديد موعد الطالب لتسليمه الافادة التراكمية والملف.

- يتم تسليم الإفادة والملف بنفس اليوم وبمجرد تسليم الايصالات السداد للموظف فقط في حالة أن يكون قد تم الانتهاء من تجهيز إفادات القسم الخاص بالطالب بالكامل  من وحدة الحاسب الآلي.


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