لخريجى مايو 2022.. خطوات استخراج الإفادة التراكمية لطلاب جامعة الإسكندرية

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

أعلنت شئون الطلاب بكليات جامعة الإسكندرية عن الخطوات التى يجب أن يتبعها خريجو دور مايو 2022 الإفادة التراكمية وسحب الملف .

1- يتوجه الطالب إلي وحدة (IT)، ويسدد مبلغ (10 جنيهات) قيمة طباعة استخراج إفادة تراكمية وسحب الملف، ويقوم الطالب بإدخال بيانات الطالب علي الحاسب الآلي وطباعة الطلب.

2-يتوجه الطالب (لإدارة شئون الطلاب) بشباك الفرقة الرابعة بجوار الخزينة ويقوم بتقديم الطلب للموظف المختص والذي بدوره يقوم بمراجعة مصروفات الطالب الدراسية علي النظام الآلي والتأكد من سدادها بالكامل.

3-في حال أن يكون الطالب مسددا المصروفات كاملة - يقوم الموظف بختم الطلب ( خالص المصروفات) - ويتوجه الطالب للخزينة لسداد المبلغ 250جنيها ( 100 جنيه رسوم الإفادة التراكمية + 150جنيها سحب الملف).

4- أما في حالة مراجعة الموظف المصروفات وتبين أن طالبا عليه مديونية أو مصروفات سابقة لم تسدد لن يتم ختم الطلب، وعلي الطالب في تلك الحالة التوجه للخزينة لسداد تلك المديونية ( والتي سيكون مرفوعة مسبقا علي النظام الالي بالخزنة).

5 -وبعد سداد المديونية مباشرة وبنفس شباك الخزينة يقوم الطالب بسداد قيمة (250 جنيها المشار إليها في بند 4).

6- يتوجه الطالب مرة أخري لشباك الفرقة الرابعة _ ويقوم بتسليم إيصالات سداد المبلغ السابق الموظف المختص ويقوم الموظف بتحديد موعد الطالب لتسليمه الافادة التراكمية والملف.

7 - يتم تسليم الإفادة والملف بنفس اليوم وبمجرد تسليم الايصالات السداد للموظف فقط في حالة أن يكون قد تم الانتهاء من تجهيز إفادات القسم الخاص بالطالب بالكامل من وحدة الحاسب الآلي.