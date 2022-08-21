فوائد الزعتر على صحتك ومناعتك.. يدعم الرؤية ويقوي العظام

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر الزعتر واحد من الأعشاب الشهيرة التي تستخدم في الطعام حيث يتميز بخصائصه المذهلة لصحة الجسم ومذاقه المختلفة ولذى يفضله الكثيرون، حيث يعتبر الزعتر مكونًا رئيسيًا في المأكولات الفرنسية والإيطالية والكاريبية يستخدم إلى حد كبير لتعزيز نكهة ورائحة اللحوم .

كما له استخدامات أخرى حيث يتكون الزيت العطري للزعتر من 20-55٪ ثيمول ، والذي ينسب إليه خصائص مطهرة ومضادات حيوية يستخدم في غسولات الفم والضمادات الطبية والكريمات الفطرية في حين أن الشاي المهدئ المصنوع من هذه العشبة مفيد في علاج التهابات الجهاز التنفسي ومحاربة السعال والتهاب الشعب الهوائية.

وحسب ما ذكره موقع netmeds يتمتع الزعتر بكنز دفين من المغذيات النباتية والفيتامينات والمعادن ، وهو يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين الصحة العامة ورفاهية الجسم حيث انه محمّل بالثيمول ، وهو زيت أساسي قوي في الزعتر ، يمتلك صفات مضادة للفطريات ومطهر. بصرف النظر عن هذه ، فهو أيضًا مصدر وفير لمضادات الأكسدة الفينولية مثل زياكسانثين ، لوتين ، أبجينين ، نارينجين ، لوتولين وثيمونين التي تعتبر ذات قيمة في تحفيز جهاز المناعة والحفاظ على العدوى، و يوفر الزعتر أيضًا احتياطيات هائلة من البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والسيلينيوم ومركب فيتامين ب و K و C وحمض الفوليك التي تعتبر ضرورية لأداء النظام على النحو الأمثل.

الفوائد الصحية للزعتر



-يدعم الرؤية

كونها غنية بفيتامين أ ، فإن هذه العشبة العطرية المضادة للأكسدة تحسن البصر وتقلل من مخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر والزرق وإعتام عدسة العين كما أنه يحتوي على ثروة من المركبات الفينولية التي تحمي الأغشية المخاطية والخلايا البصرية من التلف التأكسدي إن تناول منقوع الزعتر أو استخدام زيت الزعتر يخفف من مشاكل جفاف العين.

-يتحكم في ضغط الدم

يحتوي الزعتر على البوتاسيوم ، وهو معدن حيوي وهو عنصر أساسي في سوائل الخلايا والجسم يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم تحت المستويات الطبيعية و تناول كوب منعش من شاي الزعتر يقلل من ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم ويحسن الدورة الدموية.

-يشفي من البرد والسعال

يتمتع شاي الزعتر بخصائص مطهرة ومضادات حيوية ، وهو علاج مؤكد لنزلات البرد والسعال علاوة على ذلك ، يمتلك الزيت العطري خصائص قوية مضادة للميكروبات والتي تستخدم بشكل رئيسي لعلاج التهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية و يساعد وجود محتوى كارفاكرول في زيت الزعتر في توفير الراحة من التهاب الحلق.

-يقوي العظام

يعتبر الزعتر مصدرًا رائعًا لفيتامين K والكالسيوم والمنغنيز والحديد ، وكل هذه العناصر الغذائية تلعب دورًا حيويًا في تقوية العظام وتعزيز نمو العظام وبالتالي ، فإن إضافة الزعتر إلى النظام الغذائي يساعد في الحفاظ على عظام أقوى وتجنب خطر الإصابة بكسور العظام لدى كبار السن.

-يعزز صحة القلب

تساعد الخصائص القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في الزعتر في تقليل الالتهاب ، وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب يعزز زيت الزعتر المليء بالمغذيات النباتية صحة القلب عن طريق تحسين أداء صمامات القلب وإرخاء الأوردة والشرايين وتقوية عضلات القلب.

-يقوي المناعة

يمكن أن تكون تلبية متطلبات الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم مهمة صعبة. أضف هذه العشبة العطرية الممتلئة بمركب فيتامين أ ، ج ، ب ومعادن الحديد والسيلينيوم والمنغنيز لتقوية جهاز المناعة لديك. يساعد تناول شاي الزعتر بشكل منتظم على تقوية آليات الدفاع وتحسين الصحة العامة.