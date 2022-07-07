تعرف على الزيوت العطرية لعلاج السعال.. منها الزعتر والقرفة

كتب - حسام الشقويرى

تصنع الزيوت العطرية عن طريق استخلاص وتركيز الزيوت من النباتات، وتحتوى النباتات على مواد كيميائية نباتية يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية، ومع زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، يبحث بعض الباحثين عن حل من خلال دراسة الخصائص المضادة للفيروسات والبكتيريا للزيوت الأساسية، وما يمكن استخدامها لعلاج السعال أو عدوى الجهاز التنفسي وفقا لما نشره موقع webmd

كيفية استخدام الزيوت العطرية في علاج السعال

تستخدم الزيوت الأساسية كجزء من العلاج بالروائح ، ويمكن استنشاقها بعدة طرق:

مباشرة من الزجاجة.

استنشاق البخار.

ما هى أفضل الزيوت العطرية للسعال؟

إذا كنت تعانى من السعال الناتج عن التهاب الشعب الهوائية أو عدوى الجهاز التنفسى، فتحدث إلى طبيبك بشأن تجربة:

زيت الكافور

يحتوي زيت الكافورعلى مادة السينول ، والتي ثبت أن لها تأثيرات مضادة للميكروبات، و تتمتع بسجل أمان جيد وتاريخ طويل من الاستخدام، ويعد العنصر النشط الرئيسي في التدليك بالبخار الذي يباع بدون وصفة طبية، ويمكن أن يكون مفيدًا عندما يكون لديك مشاكل في الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية أو الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

زيت الزعتر

يحتوي زيت الزعتر الأساسي على مادة الكارفاكرول وثيمول، وله تأثير مضاد لبكتيريا الجهاز التنفسي، ويستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي.

زيت إكليل الجبل

يحتوي زيت إكليل الجبل أيضًا على مادة السينول وله نفس فوائد زيت الكافور، وقد تفضل رائحة إكليل الجبل بدلاً من رائحة الكافورالأقوى، و في إحدى الدراسات شعر الأشخاص المصابون بالتهاب الشعب الهوائية بتحسن عندما عولجوا به.

زيت اللافندر

زيت اللافندر له خصائص مضادة للالتهابات، وقد يساعد في تهدئة السعال ، خاصة إذا كان من الربو، و لقد ثبت أن اللافندر يساعد في علاج أعراض الربو القصبي.

زيت القرفة

زيت القرفة له خصائص مضادة للبكتيريا، و قد يساعد في وقف نمو البكتيريا المسببة لأمراض الجهاز التنفسي.