فقر الدم.. كيف يمكن أن تؤدي الدورة الشهرية إلى هذه الحالة الصحية؟

كتبت إيناس البنا

فقر دم هي حالة يفتقر إليها جسمك لخلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين، وعندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، لا يمكنه نقل الأكسجين إلى أجزاء أخرى من الجسم.

الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ويساعد في نقل الأكسجين من الرئتين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

عندما تعاني من فقر الدم، فإن جسمك يفتقر أيضًا إلى الأكسجين مما قد يتسبب في الإرهاق والتعب من بين أمور أخرى، ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لفقر الدم ، وفاق لموقع " healthsite" فأن الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعًا لفقر الدم تشمل:

عندما يكون هناك فقدان للدم في الجسم .

عندما يكون إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم منخفضًا .

عندما يكون معدل تدمير خلايا الدم الحمراء أعلى من معدل تدميرها .

عندما يكون لديك فترات ثقيلة من الدورة الشهرية لفترات، يفقد جسمك الدم وهذا يمكن أن يسبب فقر الدم، الدورات الشهرية الغزيرة هي أحد عوامل الخطر لفقر الدم، يمكن أن تكون عوامل الخطر الأخرى لفقر الدم هي الحمل، عندما تستهلك نظامًا غذائيًا منخفضًا بفيتامين ب 12 ، والحالات الصحية المزمنة والوراثة على سبيل المثال لا الحصر.

ما هي العلاقة بين الدورة الشهرية وفقر الدم؟



عندما يكون لديك فترات ، يفقد جسمك الكثير من الدم مما يؤدي في النهاية إلى فقدان خلايا الدم الحمراء. ومع ذلك ، إذا كان لديك فترات غزيرة ، تبدأ في فقدان المزيد من الدم ويعود الجسم إلى فقدان المزيد من خلايا الدم الحمراء. يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض كمية الحديد في الجسم ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى انخفاض إنتاج الهيموجلوبين.

أيضًا ، عندما يفقد جسمك خلايا الدم الحمراء بهذه السرعة ، فقد يواجه صعوبة في إنتاج هذه الخلايا بسرعة كبيرة. قد يكون هذا سببًا آخر لفقر الدم. لذلك ، عندما يكون لديك دورات شهرية غزيرة ، فإن فرص إصابتك بفقر الدم مرتفعة أيضًا.