لو عندك فقر دم.. 5 مشروبات تجعل جسمك يمتص الحديد

كتبت - ميرفت رشاد

انخفاض مستويات الحديد في الجسم يؤثر على إنتاج الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى فقر الدم ومشكلات صحية أخرى لذلك، يصبح من المهم جدًا تضمين الحديد في نظامنا الغذائي المعتاد، لزيادة مستويات الحديد، هناك العديد من المشروبات التي يمكن أن تزيد من مستويات الحديد في الجسم، المشروبات الغنية بفيتامين سي مفيدة لفقر الدم يمكنك صنعها في المنزل، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

إليك 5 مشروبات غنية بالفيتامينات لعلاج نقص الحديد:

البرتقال:

أول ما يتبادر إلى الذهن عندما نفكر في فيتامين سي، يساعد هذا المشروب أيضًا في تعزيز المناعة، بما أنه يحتوي على الحمضيات ، فهو مفيد للبشرة.

عصير الأناناس:

يتم استهلاك هذا العصير المصنوع من الأناناس والبرتقال وزجاجة القرع لفقدان الوزن ولكن له فوائد صحية أخرى أيضًا، يعتبر البرتقال والأناناس من المصادر الجيدة لفيتامين سي ، وقد لا يكونا الموردين المباشرين للحديد في الجسم ولكنهما يساهمان في تعزيز حالة الحديد في الجسم

البنجر :

يحتوي البنجر على فيتامين سي وأوراقه مصدر جيد للحديد، يتم خلط البنجر والتوت مع الملح والفلفل، إنه لذيذ جدًا ويمكن أن يتمتع به الأشخاص من جميع الفئات العمرية

عصير الموز:

يحتوي الموز على فيتامين سي وهو يمد الجسم بالحديد، يمكن أن يكون عصير الموز والعسل هذا هو خيارك المفضل عندما ترغب في اختيار المشروبات أكثر من الطعام في نظامك الغذائي، يحتوي على الموز والعسل وحتى بذور القرع المعروفة بأنها واحدة من أفضل مصادر الحديد

عصير الفراولة :

إذا كنت تبحث عن فكرة لصنع شيء حلو ولذيذ وصحي لعائلتك ، يمكنك تحضير هذا المشروب، تحتوي على الفراولة والموز والعسل،إذا كانت مخزونات الجسم من الحديد منخفضة ، فاستهلك أيًا من هذه المشروبات الخمسة الغنية بفيتامين سى .