فتح باب التقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن فتح باب التقديم على الموقع الذى خصصته وزارة التخطيط للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية http://Www.sgg.eg اعتبارًا من اليوم سيستمر حتى ٧ من شهر سبتمبر المقبل للراغبين فى المشاركة بمشروعاتهم وفقا للمعايير التى تستهدفها المبادرة والتى تتمثل فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة و أيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن بدء التسجيل يأتى تنفيذُا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 تحت اشراف د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وبرئاسة د.محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة .

ودعا محافظ القاهرة الجميع إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الموقع لافتًا انه سيتم اختيار افضل ١٨ مشروع من خلال اللجان الفنية المشكلة والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر يعقد فى أكتوبر ٢٠٢٢ بحيث يتم حشد التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ.

وأكد محافظ القاهرة، أن الفئات التى تستهدف المبادرة تلقي مشروعاتهم هى المشروعات كبيرة الحجم ،المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأشار محافظ إلى أن إختيار المشاريع الفائزة سيكون مقروناً بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة.