طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات وشديد الحرارة بالكويت

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السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، استمرار تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتى حائل والقصيم والاجزاء الغربية من منطقة الرياض. فى حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية.

الإمارات:

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الكويت:

شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.