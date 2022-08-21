ضبط 104 حالات إشغال طريق فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية ــ جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدى لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.

وفى هذا الصدد، شن حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع "القفال، الاسناوي، الرشيد رضا" وأسفرت عن التحفظ على 32 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت شوارع "قنال المحمودية، لاجتية، عمر لطفى، ابن عائشة، سقيف، ميدان أبو العلا، سوق شيديا، سوق الأندلس، الرصافة"، وأسفرت عن رفع عدد 40 حالة إشغال متنوع.

وقام حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وعربات الباعة الجائلين شملت "شوارع الزهور، توت عنخ آمون، وخلف ذكي رجب، وألبرت الأول، والسادات والنصر جرين بلازا"، بالإضافة إلى المرور بالطريق الزراعي وأسفل كوبري ابيس وأمام محطة قطار سيدي جابر وأسفرت الحملة عن ضبط 32 حالة أشغال متنوع.