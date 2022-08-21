القوى العاملة بالإسكندرية: تعيين 3804 شباب منهم 56 ضمن "قادرون باختلاف"

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

وأضاف الشريف أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار ياسر سعيد، قامت خلال شهر بتعيين 3804 شباب، منهم 56 ضمن "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9241 راغب عمل منهم 150 ضمن "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 1152 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.