ضبط 1000 قرص دواء منتهى الصلاحية خلال حملة رقابية بالبحيرة

وتم المرور علي عدد 10 صيدليات عامة، وأسفرت الحملة عن ضبط 52 صنف بإجمالي 1000 قرص منتهي الصلاحية ومجهول المصدر وعينات مجانية وتقدر قيمة المضبوطات بـ 10 آلاف جنيه.

كما تم تحرير 3 محاضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وتأتى هذه الحملات الرقابية وفقا لخطة محافظة البحيرة بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية والغلق الإداري للمؤسسات المخالفة والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.