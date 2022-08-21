اليوم السابع
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ضبط 1000 قرص دواء منتهى الصلاحية خلال حملة رقابية بالبحيرة

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:55 ص
ضبط 1000 قرص دواء منتهى الصلاحية خلال حملة رقابية بالبحيرة دواء - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة، حملة مكثفة على الصيدليات بمركز ايتاى البارود بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وهيئة الدواء المصرية فرع البحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود .

وتم المرور علي عدد 10 صيدليات عامة، وأسفرت الحملة عن ضبط  52 صنف بإجمالي 1000 قرص منتهي الصلاحية ومجهول المصدر وعينات مجانية وتقدر قيمة المضبوطات بـ 10 آلاف جنيه.
 
كما تم تحرير 3 محاضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
 
وتأتى هذه الحملات الرقابية وفقا لخطة محافظة البحيرة بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية والغلق الإداري للمؤسسات المخالفة والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين. 
 
 
 

 


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