ضبط عنصر إجرامى يصنع الحشيش بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى يحمل جنسية إحدى الدول بالشرقية لقيامه بتصنيع المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع مخدر الحشيش بمسكن خاص به كائن بدائرة قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية والاتجار بذلك المخدر متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى على نطاق واسع .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه تم ضبطه بمسكنه بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وبحوزته (عدد 105 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - جوال بلاستيكى بداخله كمية من خلطة مُعدة للتصنيع وزنت حوالى 20 كيلو جرام - مكبس - 2 مفرمة كهربائية – مبلغ مالى - ميزان حساس - سيارة ملاكى) .

وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع مخدر الحشيش والإتجار فيه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.