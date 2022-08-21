اليوم السابع
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صور.. معرض فنى لطلاب تربية نوعية بمتحف كفر الشيخ

الأحد، 21 أغسطس 2022 08:36 م
صور.. معرض فنى لطلاب تربية نوعية بمتحف كفر الشيخ المعرض
كفر الشيخ محمد سليمان

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نظم متحف كفر الشيخ عدداً من ورش العمل والندوات للأطفال والمترددين عليه، كما نظم المتحف معرضاً فى إطار احتفالاته بيوم الشباب الدولى، بالتعاون مع قصر ثقافه أنور المعداوى ومجموعة من طلبة كلية التربية النوعية وشمل المعرض مجموعة من اللوحات الفنية المتميزة والتى نالت إعجاب الزائرين وأبدوا سعادتهم بالمعرض.

قال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أن متحف كفر الشيخ حريص على مشاركة الأطفال والطلاب فى العديد من ورش العمل والمعارض التى تبرز مواهبهم الفنية، إضافة لزيادة الوعى الثقافى بالحضارة المصرية والإسلامية والقبطية، وغيرهم من الحضارات.

 
اطفال وشباب يشاركون في المعرض
اطفال وشباب يشاركون في المعرض

المشاركون في المعرض
المشاركون في المعرض

تعدد اللوحات الفنية
تعدد اللوحات الفنية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

لوحات معبره عن الاحتفاليىة بيوم الشباب العالمي
لوحات معبره عن الاحتفاليىة بيوم الشباب العالمي

معرض فني بمتحف كفر الشيخ
معرض فني بمتحف كفر الشيخ

معرض فني لطلاب تربية نوعية
معرض فني لطلاب تربية نوعية

 


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