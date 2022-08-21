صور.. معرض فنى لطلاب تربية نوعية بمتحف كفر الشيخ

نظم متحف كفر الشيخ عدداً من ورش العمل والندوات للأطفال والمترددين عليه، كما نظم المتحف معرضاً فى إطار احتفالاته بيوم الشباب الدولى، بالتعاون مع قصر ثقافه أنور المعداوى ومجموعة من طلبة كلية التربية النوعية وشمل المعرض مجموعة من اللوحات الفنية المتميزة والتى نالت إعجاب الزائرين وأبدوا سعادتهم بالمعرض.

قال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أن متحف كفر الشيخ حريص على مشاركة الأطفال والطلاب فى العديد من ورش العمل والمعارض التى تبرز مواهبهم الفنية، إضافة لزيادة الوعى الثقافى بالحضارة المصرية والإسلامية والقبطية، وغيرهم من الحضارات.